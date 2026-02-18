Bad Bunny entra nella storia | è il primo artista a occupare interamente la Top 25 della classifica Hot Latin Songs

Bad Bunny ha fatto scalpore entrando nella storia della musica latina, occupando tutte le posizioni della Top 25 di Billboard Hot Latin Songs. La sua scalata ha portato 29 canzoni nello stesso momento, un record senza precedenti. La hit DtMF si mantiene stabile al primo posto da 47 settimane, continuando a dominare le classifiche. Il cantante portoricano ha dimostrato ancora una volta la sua influenza nel panorama musicale, conquistando anche la vetta della Billboard Hot 100. La sua presenza continua a sorprendere fan e critici.

Bad Bunny ha iniziato la settimana con una massiccia scalata delle classifiche di Billboard. Il rapper portoricano ha fatto suo il record di 29 titoli simultanei nella Hot Latin Songs (datata 21 febbraio), mentre il suo brano DtMF è -per la 47ª settimana- al primo posto nella classifica multimetrica, assicurandosi anche la vetta della Billboard Hot 100. Tra i brani interessati c’è anche il medley di 14 minuti Super Bowl LX Halftime Show (Live), che debutta al numero 31. Dopo la sua esibizione nell’ Halftime Show del Super Bowl LX, l’8 febbraio, le canzoni di Bad Bunny hanno registrato un enorme aumento di popolarità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

