Rocco Basilico uno degli eredi Del Vecchio lascia EssilorLuxottica Lo strappo con il fratellastro Leonardo Maria

Le dimissioni saranno effettive da gennaio. Rocco Basilico, figlio di primo letto di Nicoletta Zampillo, ultima moglie del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, non ricoprirà più gli incarichi di chief wearables officer nella cassaforte Delfin e di presidente in Oliver Peoples, società del gruppo EssilorLuxottica. Dietro la decisione la volontà di avviare nuovi progetti imprenditoriali e divergenze con gli altri eredi. A tre anni e mezzo dalla morte del fondatore di Luxottica, ora un gigante mondiale da oltre 140 miliardi di capitalizzazione, non è ancora stato trovato un accordo sull’accettazione dell’eredità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rocco Basilico, uno degli eredi Del Vecchio, lascia EssilorLuxottica. Lo strappo con il fratellastro Leonardo Maria

