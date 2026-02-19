La moderata Salis ha incontrato il comitato Genova antifascista che insulta le foibe e inneggia al terrorismo rosso

Il sindaco di centrosinistra Silvia Salis ha incontrato il comitato “Genova antifascista” a causa delle loro dichiarazioni contro le foibe e l’uso di simboli associati al terrorismo rosso. Durante l’incontro, alcuni membri del gruppo hanno espresso posizioni offensive e accuse dure nei confronti dello Stato italiano. La discussione si è svolta in un clima acceso, con i rappresentanti di Salis che hanno cercato di mediare. La vicenda ha acceso il dibattito pubblico sulla libertà di espressione e i limiti del dissenso a Genova.

Il sindaco di centrosinistra Silvia Salis, nei giorni scorsi, ha incontrato i rappresentanti di "Genova antifascista". Non si tratta esattamente di un'organizzazione pacifica visto ciò che pubblica su Facebook. Il 2 dicembre 2025, l'associazione aveva fatto un post in cui giustificava e appoggiava l'assalto a La Stampa da parte degli antagonisti con una grafica: «Rivendichiamo la legittimità dell'azione condotta dai compagni torinesi», per poi definire il giornale come «reazionario». Tra i loro obiettivi preferiti, però, ci sono i martiri delle foibe. E infatti sono parecchie le foto in cui gli antifascisti genovesi si dilettano a pubblicare macabre immagini della targa dedicata a Norma Cossetto al contrario, spesso con minacce velate come: «Cari Fratelli d'Italia, vi aspettiamo alla rievocazione fake, pronti a portare avanti le tradizioni del nostro quartiere operaio! I cattivi maestri sono i nostri preferiti.