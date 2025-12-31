EsseRCi non solo a parole ma con i fatti serata di solidarietà a favore dell' Hospice Via delle Stelle
EsseRCi, con azioni concrete e non solo parole, ha organizzato una serata di solidarietà a favore dell'Hospice Via delle Stelle a Reggio Calabria. L'evento ha evidenziato l'impegno dell'associazione nel sostenere la comunità, dimostrando come la solidarietà possa rafforzare i legami e contribuire a cause di valore sociale. Un momento di condivisione che sottolinea l'importanza di agire per il bene comune.
Sotto un cielo stellato, la solidarietà ha brillato più di ogni altra luce a Reggio Calabria. L’associazione EsseRCi ha ancora una volta trasformato un evento in un abbraccio collettivo, dimostrando quanto la generosità possa unire le persone attorno a una causa comune.Anche quest'anno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
