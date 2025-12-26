Estensione della rete di teleriscaldamento il cantiere si sposta Poi chiude una settimana

Prosegue, a cura del Gruppo Hera, il cantiere per l'estensione della rete di teleriscaldamento in viale Krasnodar a Ferrara, che ha già visto la posa di circa 750 metri di nuove tubazioni. In accordo con l'amministrazione comunale, da lunedì 29 i lavori si sposteranno e interesseranno il tratto.

Estensione del teleriscaldamento, riapre via Colombo. Il cantiere si sposta in via Vespucci

Estensione rete teleriscaldamento: dal 29 dicembre chiude un tratto di viale Krasnodar

Un cantiere lungo 4 mesi in centro: dopo le festività partono i lavori di riqualificazione delle reti acqua, fogne e gas

Riaperta via Vespucci. In via Bertini si lavorerà anche durante le feste.

Estensione della rete del teleriscaldamento a Ferrara: dal 29 dicembre chiuso un tratto di viale Krasnodar - Prosegue, a cura del Gruppo Hera, il cantiere per l'estensione della rete di teleriscaldamento in viale Krasnodar a Ferrara, che ha già visto la posa di circa 750 metri di nuove tubazioni.

Il calendario dei lavori Hera di estensione della rete del teleriscaldamento a Forlì - Per poter rispettare la scadenza di giugno 2026 imposta dal Pnrr, dal mese di gennaio gli interventi saranno portati avanti da cantieri multipli, che svolgeranno i lavori contemporaneamente.

Villaggio degli Sposi, parte il cantiere per il teleriscaldamento e l’acquedotto in via Grossi - Dalla prossima settimana e per due mesi lavori in via Grossi per estendere la rete del teleriscaldamento e posare le tubazioni dell’acquedotto: da lunedì 19 febbraio cambia la viabilità. ecodibergamo.it

Conclusi i lavori di estensione rete idrica in loc. Piantavigne a Terranuova Bracciolini ow.ly/wams50XNCu8 #acqua #acquedotto #LavoriPubblici #PubliacquaLavori x.com

Conclusi i lavori per l’estensione della rete idrica - facebook.com facebook

