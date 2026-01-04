La tiktoker rilancia a distanza di un anno | Voglio tutta Napoli a Roccaraso Ma il sindaco frena
A distanza di un anno dall’afflusso turistico di gennaio 2025, Rita De Crescenzo ripropone su TikTok l’invito a visitare Roccaraso, invitando i follower a trascorrere alcuni giorni sulla neve. Nel messaggio, l’influencer napoletana sottolinea l’importanza di rispettare le regole di comportamento e di cura degli spazi pubblici. Il sindaco del paese, tuttavia, ha espresso riserve rispetto a questa richiesta, evidenziando le preoccupazioni legate alla gestione del flusso
