La tiktoker rilancia a distanza di un anno | Voglio tutta Napoli a Roccaraso Ma il sindaco frena

A distanza di un anno dall’afflusso turistico di gennaio 2025, Rita De Crescenzo ripropone su TikTok l’invito a visitare Roccaraso, invitando i follower a trascorrere alcuni giorni sulla neve. Nel messaggio, l’influencer napoletana sottolinea l’importanza di rispettare le regole di comportamento e di cura degli spazi pubblici. Il sindaco del paese, tuttavia, ha espresso riserve rispetto a questa richiesta, evidenziando le preoccupazioni legate alla gestione del flusso

A un anno dall’assalto turistico del gennaio 2025, Rita De Crescenzo torna a parlare di Roccaraso. In un nuovo video su TikTok l’influencer napoletana invita i follower a raggiungerla per «un paio di giorni sulla neve» e li ammonisce a rispettare le regole: «Comportatevi bene, non buttate le carte a terra, non sporcate i bagni. Organizziamoci adeguatamente e andiamo a sciare tutti insieme».. 🔗 Leggi su Feedpress.me

