La medicina estetica fa invecchiare precocemente?
La crescente attenzione all’estetica può accelerare l’invecchiamento della pelle, secondo alcuni esperti. La pressione sociale spinge molte persone a ricorrere a trattamenti estetici, a volte in modo eccessivo. Questo comportamento può portare a risultati opposti, come la perdita di tonicità e l’insorgere di problemi cutanei. Una recente indagine rivela che oltre il 60% di chi si sottopone a interventi estetici manifesta segni di invecchiamento precoce. La ricerca di perfezione può quindi diventare un boomerang per la propria pelle.
La bellezza è un’arma a doppio taglio, soprattutto la ricerca ossessiva di quella che si pensa sia la perfezione estetica. Botox, baby Botox, filler, biorivitalizzazione, fili di trazione e chi più ne ha più ne metta, che dovrebbero dare al viso un aspetto fresco, giovane e rilassato, potrebbero invece avere l’effetto opposto. Ebbene sì, nel lungo periodo, potrebbe verificarsi l’esito più infausto. Medicina estetica e invecchiamento precoce in alcuni casi sembrano diventare uno conseguenza dell’altra. E se il vero problema non fosse il trattamento in sé, ma il modo in cui affrontiamo l’ invecchiamento? O meglio, quei trattamenti che ora chiamiamo anti-aging. 🔗 Leggi su Amica.it
