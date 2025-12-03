“La natura ti dà la faccia che hai a vent’anni; è compito tuo meritarti quella che avrai a 50”. Già un secolo fa Coco Chanel spiegava come fosse possibile invecchiare bene senza medicina estetica (per ogni riferimento, Madamoiselle Chanel è morta nel 1971 e la medicina estetica è nata nel 1973), perché se a vent’anni è tutto merito di una genetica fortunata, negli anni a seguire è questione di disciplina e autocura. E questo è il motivo per cui mi offendo quando qualcuno mi guarda in faccia e semplifica tutto con la frase è questione di genetica. No. È da quando sono teenager che ho iniziato a prendermi cura della pelle, non sono mai andata a letto struccata una volta in vita mia, da anni ho smesso di prendere il sole e uso SPF50 tutti i giorni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - È possibile invecchiare bene senza medicina estetica?