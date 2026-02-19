La marea cresce la pioggia si intensifica | la fase più critica del maltempo è alle porte

Il maltempo si intensifica in Friuli Venezia Giulia, dove le forti piogge e le alte maree sono legate a una perturbazione in arrivo. Le prime precipitazioni hanno già causato allagamenti in alcune aree e i vigili del fuoco sono in allerta. Le previsioni indicano che, nel corso della giornata, le piogge diventeranno più intense e il vento soffierà con maggiore forza. Le autorità invitano i residenti a restare vigili e a seguire gli aggiornamenti meteo. La situazione resta critica in molte zone della regione.

Dopo le prime piogge e il monitoraggio dei picchi di marea, il Friuli Venezia Giulia si prepara a entrare nella fase più intensa della perturbazione, con precipitazioni in aumento, vento sostenuto e nuovi innalzamenti del livello del mare attesi nel corso della giornata. Una depressione atlantica sta interessando la regione, determinando l'afflusso di correnti umide da sud in quota e di Scirocco al suolo. Dalla mezzanotte sono cadute le prime piogge, in genere deboli, su pianura, costa e valli del Natisone, con accumuli ovunque inferiori ai 10 millimetri nel corso della notte. Secondo le previsioni, le precipitazioni si intensificheranno e si estenderanno anche alla zona montana, raggiungendo la massima intensità tra la tarda mattinata e il pomeriggio.