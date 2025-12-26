Nel Faentino a piena del torrente Marzeno sta finendo di transitare. “È stato il corso d'acqua che ha richiesto maggiore attenzione - spiega il sindaco di Faenza, Massimo Isola -. Il livello ha superato di poco la soglia rossa (5,19 metri, ndr), ma dagli ultimi rilevamenti abbiamo registrato un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Il sindaco di Faenza: "La fase più critica per il centro urbano è superata"

Leggi anche: Acqua, chiesto al sindaco lo stop al razionamento idrico per le feste: "Superata la fase più critica dell'emergenza"

Leggi anche: Emergenza idrica a Trapani, superata la fase critica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sindaco di Faenza, 'città sempre in pericolo, siamo esausti' - "Se da una parte la realtà dei fatti ci impone di dover convivere con i mutamenti climatici e i suoi effetti potenzialmente devastanti, dall'altra l'ansia di una città costantemente ... ansa.it

Il sindaco di Faenza: "Importante lanciare un grido" - Il nostro reportage da Faenza, paese colpito nuovamente in modo molto pesante dall'alluvione dei giorni scorsi. rainews.it

Sotto osservazione in queste ore anche il Lamone, a Faenza, dove è atteso l'arrivo della piena del Marzeno, che ha superato il livello di soglia critico più alto. Nel territorio comunale manfredo, il sindaco Massimo Isola ha firmato un'ordinanza circoscritta per al - facebook.com facebook