L’uvetta, nota anche come uva passa, è da sempre apprezzata come un alimento ricco di proprietà e benefici per la salute, oltre che per il suo gusto dolciastro e gradevole che la rende facilmente utilizzabile in tante ricette in cucina. Tradizionalmente viene considerata utile per migliorare la memoria, ma, secondo gli esperti di Clinicabaviera, una delle più importanti aziende oftalmiche in Europa, uno degli aspetti meno conosciuti di questo piccolo frutto è il suo impatto positivo sul buon funzionamento degli occhi, grazie ai suoi antiossidanti e ai suoi nutrienti che aiutano a prevenire diverse malattie visive. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - L’uvetta e le sue sorprendenti proprietà per la salute degli occhi