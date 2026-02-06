Genitorialità esausta | perché la stanchezza dei genitori non è solo mancanza di sonno

La stanchezza dei genitori non si riduce solo alle poche ore di sonno. Molti padri e madri si sentono sopraffatti, come se vivessero in uno stato di burnout. La routine quotidiana diventa sempre più pesante, tra responsabilità e mancanza di tempo per sé. La fatica si accumula, e spesso non basta un buon riposo per ritrovare le forze.

Per molte madri e padri la genitorialità è un’ esperienza complicata. Un’esperienza che in molti casi rappresenta un vero e proprio burnout, non una semplice stanchezza passeggera. Un fenomeno, quello della genitorialità esausta, che varia da Paese a Paese ma che, come evidenziato in questo studio, è un’entità che esiste davvero e che può essere misurabile. Per quanto esista una forte componente individuale, la genitorialità esausta non è qualcosa di soggettivo e, ancora, non è qualcosa di riconducibile solamente all’assenza di sonno. Non è solo questione di stanchezza. Quando si parla di burnout genitoriale (genitorialità esausta) si fa riferimento a una vera e propria sindrome patologica. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

