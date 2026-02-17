Meloni telefona alla mamma del bimbo trapiantato | Faremo giustizia Il sollievo e la speranza governo mobilitato
Giorgia Meloni ha chiamato Patrizia, mamma di Tommaso, il bambino di due anni e tre mesi che ha ricevuto un trapianto di cuore al Monaldi di Napoli il 23 dicembre, per promettere che verranno fatte giustizie. La premier ha assicurato che lo Stato agirà per chiarire cosa sia successo e ha portato conforto a una famiglia che sta affrontando un momento difficile. La telefonata ha portato un segnale di vicinanza concreta e di impegno a fare luce sulla vicenda.
Dolore, solidarietà, speranza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato a Patrizia, la madre del piccolo Tommaso – bimbo di due anni e 3 mesi, che il 23 dicembre scorso ha subito il trapianto di un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli – per esprimere la sua solidarietà e la sua vicinanza. “Avrete giustizia”, ha detto la presidente del Consiglio, secondo quanto reso noto dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. La signora Patrizia ha ringraziato la premier, ribadendo che in questo momento la sua priorità “è avere un cuore nuovo per mio figlio, e vederlo tornare a casa guarito”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
