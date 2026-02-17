Bimbo trapiantato a Napoli possibile nuovo cuore disponibile | la speranza della mamma

Il bambino di Napoli, Domenico, ha ricevuto un trapianto di cuore danneggiato e ora potrebbe ricevere un nuovo organo. La madre, Patrizia Mercolino, ha ricevuto una chiamata dai medici dell’ospedale Monaldi, dove il figlio è ricoverato da settimane. I medici hanno comunicato che un possibile donatore è disponibile e stanno valutando se il cuore sia compatibile. La famiglia aspetta con ansia notizie più concrete.

Si apre una speranza concreta per il piccolo Domenico. Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, è stata convocata in serata dai sanitari dell’ospedale Monaldi, dove il piccolo è ricoverato. C'è un nuovo cuore disponibile. Lo si apprende da fonti della struttura ospedaliera. L’avvocato di famiglia Francesco Petruzzi ha fatto sapere, durante la trasmissione «E' sempre Cartabianca», che il cuore è compatibile e alle 22.30 si saprà se sarà assegnato al bimbo di Napoli, essendoci altri in attesa. In caso positivo, ha spiegato, l'intervento sarà effettuato immediatamente appena l’organo arriverà. 🔗 Leggi su Feedpress.me

