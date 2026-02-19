La litigata nel bar degenera in rissa con botte una mazza e una roncola

La disputa nel bar di Storo ha scatenato una violenta rissa con botte, mazze e una roncola. Dopo mesi di indagini, i carabinieri di Riva e Storo hanno identificato e denunciato quattro uomini tra i 19 e i 47 anni, coinvolti nell’episodio accaduto tra l’7 e l’8 novembre dello scorso anno. La lite si è trasformata in una colluttazione furiosa, con armi improvisate impiegate per colpire gli avversari. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Ci sono volute diverse settimane per ricostruire l'esatta dinamica e dare a un volto ai quattro partecipanti al violento alterco, tutti denunciati da carabinieri per rissa aggravata e porto di oggetti atti ad offendere Tutto, come detto, risale alla notte tra il 7 e l'8 novembre. Da Storo era partita la segnalazione al 112 di una violentissima rissa in atto tra quattro persone per le strade del paese. I carabinieri hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del centro storico che hanno immortalato la scena; da qui, il passo successivo è stata l'individuazione dei partecipanti.