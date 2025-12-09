Lite per una sigaretta degenera in rissa | ragazza accoltellata a Pordenone è grave

Una lite scoppiata davanti a una pizzeria di Maniago è degenerata in una rissa, lasciando una ragazza di 25 anni gravemente ferita. La discussione è nata per una sigaretta negata, e l'aggressione si è conclusa con un coltellino, richiedendo l'intervento dei soccorsi. Due altri giovani sono stati medicati per ferite alle mani.

Rissa davanti alla pizzeria di Maniago per una sigaretta negata: una 25enne ferita con un coltellino finisce in ospedale, due giovani medicati per ferite alle mani.

