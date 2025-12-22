Rissa nel bar degenera in accoltellamento | scatta Dacur di tre anni per l’aggressore

LECCE – Due ammonimenti, tre fogli di via obbligatori, due Daspo e soprattutto un Dacur scaturito per via di una violenta rissa scoppiata in un bar salentino: sono queste le misure di prevenzione emesse dal questore di Lecce nell’ultima settimana.Quella più recente riguarda quanto avvenuto ad. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

