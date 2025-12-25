Mercato Juve ghiotta occasione dal Real Madrid | il giocatore ha il contratto in scadenza e conosce bene Spalletti
che lo ha avuto alla Roma. La difesa della Juventus potrebbe presto accogliere un innesto di spessore internazionale per elevare ulteriormente il muro bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Libero, il club sta monitorando con estrema attenzione Antonio Rüdiger, pilastro del Real Madrid e della nazionale tedesca. La situazione contrattuale del centrale classe 1993 rappresenta una ghiotta opportunità di mercato: il suo legame con le Merengues scadrà infatti a giugno 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Mercato Juve, Spalletti vuole blindare il suo pupillo: ha il contratto in scadenza, urge il rinnovo per continuare in bianconero. I dettagli
Leggi anche: Koulibaly Juve, il difensore può diventare una ghiotta occasione per l’estate! Andrà in scadenza e… La rivelazione sul suo futuro apre a questi scenari: cosa può succedere
Roma, ancora nessun accordo per il rinnovo di Celik: Juventus alla finestra; Cesena-Juve Stabia 1-1: i gialloblù spaventano i romagnolo; Juventus, McKennie conquista anche Spalletti: l’assist decisivo per il futuro | CM.IT; Juve-Roma: occasione ghiotta per il salto di qualità.
Juventus, McKennie conquista anche Spalletti: l’assist decisivo per il futuro | CM.IT - McKennie è un titolarissimo dopo l’arrivo di Spalletti alla Juventus: la situazione sul futuro del centrocampista ... calciomercato.it
Home Mercato Video Foto Rosa - Il reparto nelle ultime settimane ha mostrato difficoltà nel dare continuità e qualità alla costruzione del gioco, ... sportmediaset.mediaset.it
Napoli-Juve tra campo e mercato, quanti obiettivi in comune: tutti i nomi e le occasioni per gennaio - Nel frattempo, comunque, alla Continassa una piccola lista di calciatori attenzionati è venuta fuori: è in parte eredità dello scorso mercato, ma pure frutto dei primi incroci di nomi e necessità, di ... tuttosport.com
Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato - facebook.com facebook
#Balzarini così sul mercato #Juve Le parole verso la sessione invernale x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.