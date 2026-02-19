La giunta prenda atto che l' ovovia non si farà mai

La decisione di non realizzare più l’ovovia deriva dalla mancanza di fondi e dall’opposizione dei cittadini. La giunta comunale ha ormai capito che il progetto è irrealizzabile e che proseguire sarebbe solo una spesa inutile. Questa conclusione deriva anche dai numerosi incontri pubblici, dove molti residenti hanno espresso le loro preoccupazioni. Ora, l’amministrazione si prepara a portare in consiglio comunale la delibera definitiva per chiudere definitivamente questa partita. La prossima seduta potrebbe essere decisiva per il futuro del progetto.

Le parole sono quelle di Francesco Russo che interviene nel dibattito dopo la presa di posizione di Forza Italia. "Presenteremo immediatamente una mozione" "Adesso resta solo un ultimo passaggio. Decidere in Consiglio comunale di sgombrare una volta per tutte il tavolo da questo progetto. Per questo motivo presenteremo immediatamente una mozione che impegni la Giunta a prendere atto che l'ovovia non si farà né ora né mai. E ci aspettiamo che non solo i colleghi di Forza Italia la votino convintamente". Le parole sono quelle del consigliere regionale del Pd Francesco Russo, in merito alla dura presa di posizione di Forza Italia che ha chiesto lo stop del progetto.