L' ovovia vola a Roma | la giunta fa ricorso al Consiglio di Stato

L'ovovia di Roma, recentemente inaugurata, ha suscitato discussioni sulla sua realizzazione. La giunta comunale ha deciso di presentare ricorso al Consiglio di Stato, dopo che il Tar regionale aveva respinto alcune delle sue prescrizioni. Questa decisione evidenzia le difficoltà burocratiche e legali legate ai grandi progetti infrastrutturali, sottolineando l'importanza di un'analisi approfondita e di un dialogo tra amministrazione e enti giudiziari.

