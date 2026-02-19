La giovane Eugenia Angelucci alle Special Olympics di Ovindoli

Eugenia Angelucci, 17 anni di Montesilvano, partecipa alle Special Olympics di Ovindoli, evento che si terrà dal 2 al 6 marzo. La giovane atleta ha deciso di mettersi in gioco per la prima volta in questa competizione, che si svolge in Abruzzo. Eugenia si allena con entusiasmo da mesi e sogna di ottenere un risultato importante. La sua presenza rappresenta un momento speciale per la comunità locale, che si prepara ad accogliere atleti provenienti da tutta Italia. La gara si avvicina, e lei si sente pronta.

Sulle piste è stata la madre Laura, ex maestra di sci, ad avviarla. Da qui la decisione di iscrivere la giovane studentessa ai giochi invernali di Ovindoli, che sin da piccolissima ha imparato a sciare È di Montesilvano, ha 17 anni ed è estremamente entusiasta di partecipare alle Special Olympics 2026, che per la prima volta si svolgeranno in Abruzzo, dal 2 al 6 marzo a Ovindoli. Dopo la Torch run, l’accensione della fiaccola dell’inclusione in vista dei giochi nazionali invernali, Eugenia Angelucci si prepara alla sua personalissima gara. Prenderà parte alle gare di slalom, gigante e super g. Eugenia frequenta il terzo anno alla scuola alberghiera “De Cecco” di Pescara, dove si trova molto bene ed è ben seguita.🔗 Leggi su Ilpescara.it

