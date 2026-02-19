La funivia Olimpica di Cortina apre a Giochi chiusi | 34 milioni di dubbi sulle cabine turche

Costi esplosi e promesse infrante per l'opera di "preminente interesse nazionale" affidata da Fabio Saldini senza gara alla Graffer. Mancano ancora le certificazioni di sicurezza. Cosa abbiamo scoperto nel cantiere della cabinovia delle Tofane Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Le Olimpiadi sono finite e la chiacchierata cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina da 34,9 milioni di euro non è mai entrata in funzione.🔗 Leggi su Today.it

