La funivia Olimpica di Cortina apre a Giochi chiusi | 34 milioni di dubbi sulle cabine turche
Costi esplosi e promesse infrante per l'opera di "preminente interesse nazionale" affidata da Fabio Saldini senza gara alla Graffer. Mancano ancora le certificazioni di sicurezza. Cosa abbiamo scoperto nel cantiere della cabinovia delle Tofane Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Le Olimpiadi sono finite e la chiacchierata cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina da 34,9 milioni di euro non è mai entrata in funzione.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: La funivia costruita su una frana per le Olimpiadi a Cortina: costa 35 milioni, dubbi sulle cabine turche
Leggi anche: La funivia per le Olimpiadi Milano Cortina costruita su una frana: costa 35 milioni, le cabine turche senza certificazioneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La funivia Apollonio Socrepes non è pronta: sfuma il sogno di aprire per le Olimpiadi; Cabinovia olimpica a Cortina, l’Ansfisa: Non abbiamo ricevuto le carte da Simico; Socrepes, apertura a Olimpiadi finite: meno spettatori a Cortina senza funivia; Ladri di souvenir olimpici in azione: a Cortina sparite le bandiere per strada, nel capoluogo il pannello con Milo e Tina davanti al...
Ora è ufficiale: a Cortina la funivia olimpica di Socrepes non aprirà all’inizio dei giochi, ma (forse e in maniera parziale) il 12 febbraioL'impianto da 40 milioni sulla frana aprirà forse il 12 febbraio con portata dimezzata. Zanella (AVS): Un fallimento ... ilfattoquotidiano.it
La funivia Apollonio Socrepes non è pronta: sfuma il sogno di aprire per le OlimpiadiDoveva essere in funzione già dal primo giorno per velocizzare il trasporto del pubblico tra il centro di Cortina e le piste. Ma l’impianto diverrà realtà solo tra qualche settimana ... rainews.it
*Passaggio della Torcia Olimpica – Bormio, Via Funivia, piazza del Kuerc, Via Roma e Via Milano* *Sabato 31 gennaio, tra le 13.30 e le 14.00, la torcia olimpica arriverà a Bormio*! *La Fiamma partirà da via Funivia fino a piazza Cavour*, dove ci sarà un facebook