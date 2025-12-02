La funivia per le Olimpiadi Milano Cortina costruita su una frana | costa 35 milioni le cabine turche senza certificazione

C'è un'opera delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che scricchiola prima ancora di essere costruita. È la cabinovia di Cortina da 34,9 milioni di euro, commissariata perché "di preminente interesse nazionale". Il dossier dell'infrastruttura è finito su parecchie scrivanie ed è sempre più. 🔗 Leggi su Today.it