La folle sparatoria di Brugherio indagata anche la moglie di Truscello | Lì dietro c’è la mia macchina se la rovini ti ammazzo

La folle sparatoria di Brugherio indagata anche la moglie di Truscello

Nella sparatoria di Brugherio, Carmelo Truscello, 57 anni, ha sparato otto colpi contro un vicino di casa, ferendo padre e figlio mentre tentavano di rimuovere un paletto di ferro. La vicenda, nata da litigi condominiali, si è svolta in via Torrazza, dove Truscello aveva aperto il fuoco dopo un diverbio. La sua moglie è stata chiamata in causa, con una frase minacciosa rivolta a chi si sarebbe avvicinato alla sua auto. La polizia indaga sulla dinamica e sui motivi di questa escalation improvvisa.

Brugherio (Monza Brianza), 19 febbraio 2026 – Suo marito, Carmelo Truscello, autista di 57 anni, aveva appena sparato i primi colpi degli otto esplosi per dissidi di condominio contro una ragazza vicina di casa, mancandola e ferendo invece padre e figlio che la stavano aiutando a rimuover e con un flessibile il paletto di una grata dalla recinzione della casa di corte in via Torrazza, a Brugherio. Brugherio, il video della sparatoria a Cascina Torrazza Il video di una telecamera ha ripreso nel piazzale, accanto al 57enne, la moglie, che non si è limitata ad assistere alla scena da Far West. “Perché rompi là? Quello è mio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sparatoria di Brugherio, indagata anche la moglie del 57enne che ha esploso 8 colpi alla vicina (ferendo due uomini)La moglie di Carmelo Truscello, coinvolta nella sparatoria di Brugherio, è stata iscritta nel registro degli indagati per concorso morale.

"Ti ammazzo, ti metto sottoterra". La moglie esasperata lo denunciaUna donna di Brescia ha denunciato il marito dopo anni di vessazioni e minacce.

