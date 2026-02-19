La folle sparatoria di Brugherio indagata anche la moglie di Truscello | Lì dietro c’è la mia macchina se la rovini ti ammazzo

Nella sparatoria di Brugherio, Carmelo Truscello, 57 anni, ha sparato otto colpi contro un vicino di casa, ferendo padre e figlio mentre tentavano di rimuovere un paletto di ferro. La vicenda, nata da litigi condominiali, si è svolta in via Torrazza, dove Truscello aveva aperto il fuoco dopo un diverbio. La sua moglie è stata chiamata in causa, con una frase minacciosa rivolta a chi si sarebbe avvicinato alla sua auto. La polizia indaga sulla dinamica e sui motivi di questa escalation improvvisa.

Brugherio (Monza Brianza), 19 febbraio 2026 – Suo marito, Carmelo Truscello, autista di 57 anni, aveva appena sparato i primi colpi degli otto esplosi per dissidi di condominio contro una ragazza vicina di casa, mancandola e ferendo invece padre e figlio che la stavano aiutando a rimuover e con un flessibile il paletto di una grata dalla recinzione della casa di corte in via Torrazza, a Brugherio. Brugherio, il video della sparatoria a Cascina Torrazza Il video di una telecamera ha ripreso nel piazzale, accanto al 57enne, la moglie, che non si è limitata ad assistere alla scena da Far West. “Perché rompi là? Quello è mio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sparatoria di Brugherio, indagata anche la moglie del 57enne che ha esploso 8 colpi alla vicina (ferendo due uomini)La moglie di Carmelo Truscello, coinvolta nella sparatoria di Brugherio, è stata iscritta nel registro degli indagati per concorso morale.

