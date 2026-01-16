Matteo Salvini ha dichiarato che incontrerà Vannacci questa settimana, precisando che non ci sono tensioni tra lui e il generale. Riguardo al possibile ruolo di Vannacci nella Lega, Salvini ha sottolineato che si discute di questa ipotesi da molti anni senza esiti concreti. La situazione rimane quindi stabile, senza segnali di rotture o cambiamenti imminenti all’interno del partito.

(LaPresse) “ Tra Vannacci è la Lega non c’è rottura, lo vedrò in settimana. Un partito fondato dal Generale? Si parla di tante cose da dieci anni e non se n’è mai realizzata una”. Così il Ministro dei Trasporti e Vicepremier, Matteo Salvini risponde sui presunti attriti all’interno del Carroccio, parlando a Milano a margine di un sopralluogo alle case Aler. “Tra capitano e generale ne rimarrà uno solo? No, c’è posto per capitani e generali, ma soprattutto per la truppa – ha proseguito Salvini – La forza della Lega è la squadra. Sono le decine di migliaia di persone che fanno la Lega, quindi non un capitano e un generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salvini: "In settimana vedrò Vannacci, tra lui e la Lega non c'è rottura"

Leggi anche: Salvini calma le acque: “In settimana vedrò Vannacci, tra lui e la Lega non c'è rottura” | GUARDA

Leggi anche: Salvini e i timori di una scissione nella Lega: "Vedrò Vannacci. Nel partito c'è posto per capitani e generali"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Salvini: "In settimana vedrò Vannacci, tra lui e la Lega non c'è rottura" - (LaPresse) “Tra Vannacci è la Lega non c’è rottura, lo vedrò in settimana. stream24.ilsole24ore.com