Salvini | In settimana vedrò Vannacci tra lui e la Lega non c' è rottura
Matteo Salvini ha dichiarato che incontrerà Vannacci questa settimana, precisando che non ci sono tensioni tra lui e il generale. Riguardo al possibile ruolo di Vannacci nella Lega, Salvini ha sottolineato che si discute di questa ipotesi da molti anni senza esiti concreti. La situazione rimane quindi stabile, senza segnali di rotture o cambiamenti imminenti all’interno del partito.
(LaPresse) “ Tra Vannacci è la Lega non c’è rottura, lo vedrò in settimana. Un partito fondato dal Generale? Si parla di tante cose da dieci anni e non se n’è mai realizzata una”. Così il Ministro dei Trasporti e Vicepremier, Matteo Salvini risponde sui presunti attriti all’interno del Carroccio, parlando a Milano a margine di un sopralluogo alle case Aler. “Tra capitano e generale ne rimarrà uno solo? No, c’è posto per capitani e generali, ma soprattutto per la truppa – ha proseguito Salvini – La forza della Lega è la squadra. Sono le decine di migliaia di persone che fanno la Lega, quindi non un capitano e un generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Salvini calma le acque: “In settimana vedrò Vannacci, tra lui e la Lega non c'è rottura” | GUARDA
Leggi anche: Salvini e i timori di una scissione nella Lega: "Vedrò Vannacci. Nel partito c'è posto per capitani e generali"
Salvini: "In settimana vedrò Vannacci, tra lui e la Lega non c'è rottura" - (LaPresse) “Tra Vannacci è la Lega non c’è rottura, lo vedrò in settimana. stream24.ilsole24ore.com
Ucraina: Salvini, in settimana vedrò Vannacci - Con tutto quello che accade nel mondo non ha tempo per polemiche inesistenti. ansa.it
Ucraina, il segnale dei 'vannacciani'. E Salvini punta sulla sicurezza - Se doveva essere una conta dei 'vannacciani' in Parlamento, il risultato non è clamoroso. ansa.it
Ucraina, Salvini: Con Vannacci? Nessuna rottura, lo vedrò in settimana
Matteo #Salvini calma le acque: “In settimana vedrò Roberto #Vannacci, tra lui e la #Lega non c'è rottura” - VIDEO #ucraina #video #16gennaio #iltempoquotidiano x.com
Confronto serrato alla segreteria regionale della Lega - Salvini Premier. Sarà un 2026 pregno di appuntamenti ed iniziative importanti. Iniziamo la prossima settimana con una tre giorni (23/24/25 gennaio) a Rivisondoli e Roccaraso (Abruzzo). Il 22 e 23 m - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.