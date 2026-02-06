Salvini si sta giocando la sopravvivenza politica tra l’addio di Vannacci e il rilancio delle Olimpiadi

Matteo Salvini si trova in una fase decisiva della sua carriera politica. Dopo l’addio di Vannacci, il leader della Lega cerca di rilanciare la sua immagine, puntando anche sulle Olimpiadi come occasione di rinascita. La sua posizione appare fragile, e ogni mossa sembra pesare più del solito. Nel frattempo, il Podcast di Fanpage.it fa il punto sulla situazione, offrendo aggiornamenti quotidiani alle 18.00.

Salvini critica il congelamento degli asset russi: “L’Europa sta giocando con il fuoco”

Il vicepremier Salvini esprime preoccupazione riguardo al congelamento degli asset russi da parte dell’Europa, definendolo una mossa rischiosa e potenzialmente dannosa.

Addio di Vannacci alla Lega, il Generale contro Salvini: “Matteo parla tanto, poi china il capo e si mette in posizione prona”

Vannacci chiude la porta alla Lega e attacca Salvini.

Salvini: Scontro con Vannacci lo vedono solo i giornalisti

Argomenti discussi: Tra Vannacci e fascisti la Lega sta esplodendo. Salvini rischia il posto; Cortei Gaza, la diretta: Cgil: più di due milioni di persone in 100 piazze. A Milano e Torino pietre contro le forze dell'ordine....; UN ALTRO RISPARMIO E' POSSIBILE: CONFERENZA STAMPA D'ALFONSO, LA DIRETTA; Vannacci e Salvini: separarsi conviene davvero? Analisi, risorse, rischi.

salvini si sta giocandoTra Vannacci e fascisti la Lega sta esplodendo. Salvini rischia il postoAlla Camera la conferenza organizzata dal deputato vannacciano Furgiuele con esponenti skihead e di CasaPound. Fontana: «Evento Inopportuno». Lui: «Nessun passo indietro». La tentazione scissionista d ... editorialedomani.it

