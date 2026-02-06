Salvini si sta giocando la sopravvivenza politica tra l’addio di Vannacci e il rilancio delle Olimpiadi

Matteo Salvini si trova in una fase decisiva della sua carriera politica. Dopo l’addio di Vannacci, il leader della Lega cerca di rilanciare la sua immagine, puntando anche sulle Olimpiadi come occasione di rinascita. La sua posizione appare fragile, e ogni mossa sembra pesare più del solito. Nel frattempo, il Podcast di Fanpage.it fa il punto sulla situazione, offrendo aggiornamenti quotidiani alle 18.00.

Il vicepremier Salvini esprime preoccupazione riguardo al congelamento degli asset russi da parte dell’Europa, definendolo una mossa rischiosa e potenzialmente dannosa.

Vannacci chiude la porta alla Lega e attacca Salvini.

Salvini: Scontro con Vannacci lo vedono solo i giornalisti

Matteo Salvini e Sergio Mattarella si sono incontrati ieri al Quirinale. Al centro del loro colloquio le Olimpiadi di Milano-Cortina, ma anche il decreto Infrastrutture con al suo interno le norme sul Ponte sullo Stretto. facebook

Matteo Salvini non arretra sulla candidatura di Antonio Maria Rinaldi per il Campidoglio nel 2027: bluff o candidatura seria #2febbraio x.com