I sindacati interni del Teatro La Fenice di Venezia hanno deciso di non rispondere alle dichiarazioni di Beatrice Venezi, senza fornire commenti dettagliati o soluzioni. La loro posizione si limita a evidenziare l’assenza di repliche specifiche alle affermazioni, mantenendo un atteggiamento di neutralità e lasciando spazio a ulteriori sviluppi.

(Adnkronos) – Nessuna replica nel merito, nessuna risposta alle singole affermazioni. I sindacati interni del Teatro La Fenice di Venezia hanno scelto di non commentare punto per punto le dichiarazioni rilasciate da Beatrice Venezi. “La Rsu ritiene di non commentare le dichiarazioni della maestra Venezi, rilevando che le sue affermazioni non sono orientate a trovare una soluzione”, ha fatto sapere tramite l’Adnkronos la Rappresentanza sindacale unitaria a nome degli orchestrali, dei coristi e delle maestranze della fondazione lirico-sinfonica veneziana. La presa di posizione della Rsu arriva dopo l’intervento pubblico della direttrice d’orchestra, che ha rotto il silenzio sulla mobilitazione dei lavoratori della Fenice, in protesta dallo scorso 22 settembre contro la sua nomina a direttrice musicale stabile a partire dal prossimo ottobre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Fenice, Rsu: “Parole di Beatrice Venezi non orientate a trovare una soluzione”

Leggi anche: Teatro La Fenice, musicisti protestano contro Beatrice Venezi: "Nomina respinta per una questione di merito"

Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»Durante il concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia, gli orchestrali hanno esposto una spilla come forma di protesta contro Beatrice Venezi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

La Fenice brucia per la nomina di Beatrice Venezi

Argomenti discussi: Venezia, i lavoratori del Teatro La Fenice rispondono al sindaco Brugnaro; Nuovo scontro tra il sindaco e i lavoratori della Fenice: Troppi permessi retribuiti; Fenice, il violoncellista Trentin risponde a Venezi: Danno di immagine dagli orchestrali? La stampa internazionale ha riportato...; Fenice, i lavoratori rispondono a Brugnaro: Parole arroganti 'da padrone'. Usare il welfare come strumento di ritorsione sembra un...

La Fenice, Rsu: Parole di Beatrice Venezi non orientate a trovare una soluzioneI sindacati interni scelgono di non rispondere nel merito alle dichiarazioni della direttrice d'orchestra sulla protesta contro la sua nomina ... adnkronos.com

Fenice, i lavoratori rispondono a Brugnaro: «Parole arroganti 'da padrone'. Usare il welfare come strumento di ritorsione sembra un tentativo di intimidazione»VENEZIA - Ancora tensioni al teatro La Fenice, dopo le parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in merito alle proteste dei lavoratori contro la nomina di Beatrice Venezi a ... msn.com

COMUNICATO STAMPA RSU GRAN TEATRO LA FENICE - VENEZIA Venezia, 15 Gennaio 2026 RISPOSTA ALLE DICHIARAZIONE DEL SINDACO E PRESIDENTE LUIGI BRUGNARO Gli atteggiamenti e le parole arroganti “da padrone" del Sindaco Brugnar - facebook.com facebook

Cita Ciaikovskji e Debussy, Nietzsche e Vujadin Boskov, alterna battute ironiche a critiche pungenti, rimanda commenti più articolati «a tempo debito», interrompe lunghi mesi di silenzi sulla battaglia degli orchestrali del Teatro La Fenice contro la scelta di no x.com