Alla Fenice continua la protesta ma Beatrice Venezi sbanca in Argentina
Standing ovation per Beatrice Venezi ieri a Buenos Aires. La direttrice d'orchestra italiana ha conquistato ancora una volta l'esigente pubblico del Teatro Colòn che ieri, per l'ultima recita de La Traviata, si è alzato in piedi a tributarle un caloroso omaggio di diversi minuti. Applausi e grida ripetute di «brava» hanno salutato il gran finale diretto da Venezi. Oltre che dal pubblico (che raramente si alza in piedi in questo teatro), la direttrice è stata acclamata ampiamente dall'orchestra come testimoniano i numerosi video della serata di ieri e delle precedenti recite. Le prestazioni della musicista italiana al Colòn hanno riscosso l'apprezzamento anche della Fundación Beethoven specializzata nel settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
