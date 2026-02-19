La Federazione italiana di short track si schiera apertamente con Pietro Sighel, dopo la sua esclusione dalle semifinali dei 500 metri a Milano Cortina 2026. La decisione, presa senza spiegazioni chiare, ha scatenato polemiche tra gli atleti e gli appassionati. Sighel, che aveva ottenuto ottimi risultati nelle qualificazioni, si è visto tagliare fuori senza motivazioni ufficiali. La vicenda solleva dubbi sulla gestione delle scelte tecniche e sulla coerenza delle decisioni prese dal team italiano. La disputa continua a dividere gli appassionati di sport in Italia.

La goccia ha fatto traboccare il vaso. Stiamo parlando della eliminazione di Pietro Sighel nelle semifinali dei 500 metri dello short track dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che, a quanto pare, proprio non è andata giù alla squadra italiana. Il nostro portacolori, infatti, è stato pesantemente danneggiato dal canadese Maxime Laoun ma, invece di venire avvantaggiato dalle decisioni dei giudici, ha subito una eliminazione bruciante che ha lasciato tutti di stucco. Il Forum di Assago ha pesantemente fischiato e rumoreggiato per quanto accaduto e la FISG ha deciso di rilasciare un comunicato che non usa mezzi termini per spiegare il proprio pensiero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Federazione si schiera con Pietro Sighel: “Decisioni incoerenti in un quadro grave e preoccupante”

Sighel di nuovo fatto cadere, il durissimo comunicato della FISG: “Quadro grave e preoccupante”La federazione italiana di ghiaccio ha criticato duramente i giudici dopo la caduta di Pietro Sighel nella semifinale dei 500 metri.

