Sighel di nuovo fatto cadere il durissimo comunicato della FISG | Quadro grave e preoccupante

La federazione italiana di ghiaccio ha criticato duramente i giudici dopo la caduta di Pietro Sighel nella semifinale dei 500 metri. Sighel è scivolato bruscamente e si è infortunato, mentre il pubblico e gli atleti hanno protestato per una decisione che sembra aver ignorato un evidente errore degli arbitri. La federazione definisce la situazione “grave e preoccupante” e accusa i giudici di aver trascurato un danno evidente, che avrebbe potuto cambiare l’esito della gara. La polemica continua a scaldare gli animi in vista delle prossime competizioni.

La caduta di Pietro Sighel nella semifinale dei 500 ha indignato la federghiaccio che ha attaccato con un durissimo comunicato 'operato dei giudici, di fronte ad un danneggiamento evidente del tutto ignorato: "Operato del tutto fuori luogo, in un quadro grave e preoccupante".🔗 Leggi su Fanpage.it Bimbo col cuore “bruciato” dopo il trapianto, i medici: “Quadro drammatico anche per polmoni e reni”Un bambino ha subito gravi danni al cuore dopo il trapianto al Monaldi, a causa di complicazioni che hanno coinvolto anche polmoni e reni. Pietro Sighel rischia di cadere anche nei 500 metri! E taglia il traguardo (di nuovo!) di spalle!Pietro Sighel rischia di non superare le batterie dei 500 metri ai Mondiali di short track al Forum di Assago, causando preoccupazione tra gli appassionati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’italiano in qualche modo riesce sempre a venire fuori; Milano Cortina, nuovo show di Sighel: l'azzurro taglia il traguardo (ancora) di spalle - Video; L'esultanza sbruffoncella del pattinatore Pietro Sighel, oro nello short track: al traguardo di spalle, la mano all'orecchio verso il forum. L'ho fatto per gasare il pubblico; Semifinale short track staffetta 5000m: Pietro Sighel taglia di nuovo il traguardo di spalle. Sighel di nuovo fatto cadere, il durissimo comunicato della FISG: Quadro grave e preoccupanteLa caduta di Pietro Sighel nella semifinale dei 500 ha indignato la federghiaccio che ha attaccato con un durissimo comunicato 'operato dei giudici, di ... fanpage.it Beffa Sighel: cade dopo un contatto ed esce in semifinale, poi fugge negli spogliatoi e non partecipa alla finale BL'azzurro, tra i favoriti nei 500 metri short track, finisce a terra dopo uno scontro con il canadese e poi scappa furioso negli spogliatoi ... ilfattoquotidiano.it Pietro Sighel, Olimpiade maledetta: viene di nuovo steso nei 500 e non viene ripescato - x.com Con Ø ANTICIPO, 48 mesi, 60.000 km. Inclusa manutenzione, Rca, furto & incendio, assistenza stradale, app di infomobilità. Risparmi oltre il 20% sul noleggio del nuovo. Iva esclusa. #iliamalinin #pucci #petrecca #raisport #sighel #curling #cimetempestose # facebook