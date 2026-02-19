La disfida della braciola di cavallo

Il senatore Dario Damiani ha promosso una nuova competizione sulla “braciola di cavallo”, facendo seguito alla storica disfida di Barletta. Questa sfida coinvolge chef e appassionati di cucina, desiderosi di dimostrare chi prepara la migliore versione di questa specialità. L’evento si svolgerà in una piazza cittadina, attirando numerosi spettatori e curiosi. Damiani ha annunciato che l’obiettivo è valorizzare la tradizione locale e riscoprire ricette antiche. La gara è fissata per il prossimo fine settimana.

La nuova contesa del senatore Damiani contro l'ex ministro Brambilla e la proposta di divieto per la macellazione di carne equina Dalla Disfida di Barletta a quella più impensabile, legata al futuro della "braciola di cavallo": animatore della nuova contesa è il senatore Dario Damiani, originario proprio della città dove si esibì contro i francesi il condottiero Ettore Fieramosca. Casus belli è la proposta di divieto di macellazione di carne equina avanzata dall'ex ministro Michela Brambilla, che fa il paio con quella promossa dalle parlamentare Susanna Cherchi del M5S e da Luna Zanella di Avs.