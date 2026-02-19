Dire e contraddire | arriva la disfida Gli studenti a lezione di retorica

di Antonia Casini Da momento di scontro a occasione di incontro. Pisa partecipa al torneo della disputa nazionale "Dire e Contraddire". Sul territorio il progetto è promosso e coordinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (Coa) di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa. Coinvolto l’istituto Galilei Pacinotti con l’idea di allargare la partecipazione. Obiettivo, guidare gli studenti nell’apprendimento delle tecniche di retorica e argomentazione come strumenti di partecipazione civica responsabile. "Al centro i nostri giovani", commenta l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Pisa, Frida Scarpa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

