Al terminal di via Mustilli si svolge una disputa sulle condizioni dei bagni chimici, al centro delle recenti segnalazioni di Federconsumatori riguardo a problemi igienici. La questione ha suscitato una replica dalla ditta incaricata dal Comune di gestire i servizi, evidenziando le differenze tra le condizioni di pulizia e quelle segnalate dai cittadini. La vicenda sottolinea l’importanza di un controllo costante per garantire servizi igienici adeguati in aree pubbliche.

Tempo di lettura: < 1 minuto La disfida dei bagni chimici al Terminal di via Mustilli. La denuncia di due giorni or sono della Federconsumatori circa le cattive condizioni igieniche all’interno delle cabine installate presso l’area di attesa per i trasporto pubblico dei pullman extraurbani, ha trovato una immediata replica da parte della Ditta incaricata dal Comune di gestire i servizi igienici. La replica dell’Azienda si fondava sulle criticità causata da un giorno festivo infrasettimanale che avrebbe creato dei problemi gestionali, ma che comunque tutto era stato risolto. Abbiamo voluto verificare stamani nelle prime ore del giorno, quando cioè in città si riversano molti ragazzi e ragazze provenienti dai comuni della provincia per frequentare gli istituti scolastici ubicati nel capoluogo oltre ai lavoratori pendolari che compiono lo stesso percorso: le condizioni di decoro e di igiene all’interno delle cabine, come documentano le foto che abbiamo scattato, non deporrebbero a favore dell’azienda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ La disfida dei bagni chimici al terminal di via Mustilli: sporchi o puliti?

