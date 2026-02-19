La corsa dei 13 Comuni irpini al voto è il caso Ariano-Mas

Ariano Irpino e Mascheroni sono al centro delle elezioni comunali in provincia di Avellino, con alleanze e candidati pronti a scendere in campo. La competizione tra i gruppi politici si accende, mentre i cittadini si preparano a votare nel weekend. La campagna elettorale si è concentrata su temi come sviluppo locale e servizi pubblici. Le urne apriranno tra poche ore, e l’affluenza alle schede rappresenta un elemento chiave. Decidere il futuro di questi Comuni dipenderà dal voto degli abitanti, che si apprestano a esprimersi.

In provincia di Avellino sono diversi i Comuni chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione dei sindaci. L'appuntamento è fissato per il 24 e 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio previsto solo per i centri più popolosi. Il secondo turno, infatti, potrà svolgersi esclusivamente ad Avellino e ad Ariano Irpino, qualora nessun candidato dovesse superare la soglia necessaria al primo turno. Al voto anche i Comuni di Andretta, Calitri, Castelfranci, Cervinara, Guardia Lombardi, Luogosano, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, San Mango sul Calore e Sorbo Serpico.

