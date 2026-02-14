La Rai ha scelto il telecronista | ecco chi si occuperà della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

La Rai ha deciso di affidare ad Auro Bulbarelli la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. Bulbarelli seguirà l’evento in diretta, portando sullo schermo la festa finale con commenti e approfondimenti.

Sarà Auro Bulbarelli a condurre la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma domenica 22 febbraio all'Arena di Verona. Secondo quanto svela LaPresse, Bulbarelli sarà affiancato dalla soprano Cecilia Gasdia, sovrintendente all'Arena di Verona. Bulbarelli aveva rinunciato alla conduzione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi dopo avere rivelato in una conferenza un momento dell'evento con protagonista il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La scelta aveva portato il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, a cimentarsi nella telecronaca che ha causato polemiche e lo sciopero delle firme di ieri da parte di tg e gr a sostegno di Rai Sport. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è trasformata in una delusione, soprattutto per la telecronaca di Paolo Petrecca.

La Rai ha scelto di affidare la copertura della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ad Auro Bulbarelli, dopo le polemiche scatenate dalle gaffe di Petrecca.

