Si vedranno loro due… Giorgia Meloni e il big della politica riunione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi

Giorgia Meloni e il leader politico di spicco si incontrano durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si stanno concludendo dopo settimane di eventi. La riunione avviene in un momento in cui l’Italia si trova al centro di discussioni sui rapporti internazionali legati ai Giochi. Nel corso della cerimonia, i due si scambiano sguardi e parole, mentre gli atleti italiani celebrano le loro vittorie sul palco. La stretta di mano tra i due leader si svolge davanti a un pubblico di migliaia di persone, in un’atmosfera di festa e tensione.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 stanno vivendo le loro ultime, intensissime ore. Dopo giorni di gare, medaglie e record che hanno acceso l’entusiasmo del pubblico italiano e internazionale, l’attenzione si sposta ora non solo sul bilancio sportivo, ma anche sugli equilibri diplomatici che ruotano attorno ai Giochi. La manifestazione, che ha regalato all’Italia una vetrina globale senza precedenti, si prepara alla cerimonia conclusiva all’ Arena di Verona, mentre tra Milano e Roma si intrecciano scenari politici di primo piano. Giovedì non sarà a Washington per la prima riunione del Board of Peace per Gaza, ma la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni potrebbe incontrare faccia a faccia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pochi giorni dopo in Italia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La Rai ha deciso di affidare ad Auro Bulbarelli la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona.

Giorgia Meloni ha annullato la sua partecipazione alla prima riunione del Board of Peace a Washington, ma si pensa che possa incontrare Donald Trump in Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.

