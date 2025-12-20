I ragazzi si riappropriano di spazi. Nasce il nuovo polo dello studio.

Creare una piccola ’città nella città’ a formare un sistema omogeneo con il contesto urbano che lo circonda. È l’obiettivo di Carpi Campus, il progetto di trasformazione dell’area tra via Peruzzi e la tangenziale Losi che ospita le cinque scuole superiori carpigiane in un piccolo polo indipendente che dia un’immagine chiara dell’identità del luogo e sia maggiormente fruibile da parte degli studenti. Elaborato grazie a un percorso partecipativo con gli studenti, con il coinvolgimento dell’Associazione Carpi 2030 e la supervisione degli esperti di Carpi Urban Center e la collaborazione del Politecnico di Milano, il progetto Carpi Campus è arrivato alla fase operativa con l’approvazione, da parte della giunta, del progetto esecutivo e l’avvio della procedura per l’affidamento dei lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

