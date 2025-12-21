A Lanciano nasce il Polo per l' infanzia uno dei primi in Abruzzo

A Lanciano nasce il Polo per l'infanzia, uno dei primi in Abruzzo. La città ha deciso di creare un percorso educativo integrato dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, con l’obiettivo di offrire servizi coordinati e qualificati. La giunta comunale ha approvato la proposta di costituzione e funzionamento del Polo, che includerà l’asilo nido comunale Arcobaleno e la scuola. A partire da ora, si avvia un nuovo modello di supporto alle famiglie e all’infanzia.

