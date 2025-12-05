SPRINGSTEEN | LIBERAMI DAL NULLA la sountrack ufficiale del film dedicato a Bruce Springsteen
Domani, venerdì 5 dicembre, esce “Springsteen: Deliver Me From Nowhere The Original Motion Picture Soundtrack”, la soundtrack ufficiale (Columbia Record Sony MusicSearchlight Pictures) del film “SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA”.. La colonna sonora, contenente 12 brani interpretati da Jeremy Allen White e dal cast del film, è disponibile in pre-ordine e uscirà in CD, vinile e digitale. “SPRINGSTEEN: LIBERAMI DAL NULLA”. La colonna sonora, dispone in prera, inerenie 12 vani interpretati da leremy Allen White e dal cast del film, e Sono in ice i imponil is Al fale stani bra: “Nebraska”, ” Atontic city, “Mansion on the Hir”, rodotto dal pluripremiato Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile, Sturgill Simpson), vincitore c numerosi GRAMMY® Award, l’album include le performance di Jeremy Allen White, Jake Kiszka e Sam F Kiszka dei Greta Van Fleet, Jay Buchanan, Aksel Coe e Bobby Emmett. 🔗 Leggi su 361magazine.com
