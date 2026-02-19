Bruce Springsteen ha dichiarato che il suo ritorno in tour è una risposta al periodo buio e all’attacco ai valori americani, in particolare contro le politiche di Trump. La decisione di partire da Minneapolis si inserisce in un momento di forte tensione politica nel paese. Il cantante ha spiegato che il nuovo tour, intitolato Land of Hope and Dreams, vuole trasmettere un messaggio di speranza e unità. La formazione E Street Band accompagnerà Springsteen in questa serie di concerti, che dureranno due mesi e toccheranno 20 città.

Bruce Springsteen torna on the road in difesa della democrazia e del sogno americano. The Boss ha annunciato il tour, Land of Hope and Dreams, che con la E Street Band lo porterà in giro per gli Stati Uniti per due mesi con 20 tappe. Al via il 31 marzo da Minneapolis. La città da dove prenderà il via il tour non è casuale, è stata infatti il teatro delle proteste anti Ice e dove gli agenti dell’immigrazione il mese scorso hanno ucciso due civili, Alex Pretti e Renee Good. “Viviamo in un periodo buio, pericoloso e inquietante – ha detto in una dichiarazione ufficiale – ma non disperate, la cavalleria sta arrivando”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bruce Springsteen contro Trump: “Periodo buio, i nostri valori sotto attacco”. Il tour partirà da Minneapolis

Ice, Obama accusa Trump: “Nostri valori sotto attacco: ogni americano sostenga le proteste a Minneapolis”L’uccisione di Alex Pretti ha suscitato dure proteste a Minneapolis, sollevando preoccupazioni sui valori fondamentali degli Stati Uniti.

Minneapolis, Bruce Springsteen contro Trump: “L’Ice dovrebbe andarsene”Durante un concerto in New Jersey, Bruce Springsteen ha espresso la sua posizione sulla situazione a Minneapolis e sull’amministrazione Trump, affermando che l’Ice dovrebbe lasciar perdere.

Bruce Springsteen sings out against President Trump in 'Streets of Minneapolis'

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.