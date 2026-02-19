Bruce Springsteen contro Trump | Periodo buio i nostri valori sotto attacco Il tour partirà da Minneapolis
Bruce Springsteen torna on the road in difesa della democrazia e del sogno americano. The Boss ha annunciato il tour, Land of Hope and Dreams, che con la E Street Band lo porterà in giro per gli Stati Uniti per due mesi con 20 tappe. Al via il 31 marzo da Minneapolis. La città da dove prenderà il via il tour non è casuale, è stata infatti il teatro delle proteste anti Ice e dove gli agenti dell’immigrazione il mese scorso hanno ucciso due civili, Alex Pretti e Renee Good. “Viviamo in un periodo buio, pericoloso e inquietante – ha detto in una dichiarazione ufficiale – ma non disperate, la cavalleria sta arrivando”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
