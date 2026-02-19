La bomba del debito Usa | 9.600 miliardi di dollari in scadenza rischio boom di interessi
Gli Stati Uniti affrontano una crisi legata al debito pubblico, con 9.600 miliardi di dollari in scadenza nei prossimi anni. Questa cifra elevata rischia di far salire i costi degli interessi e di mettere sotto pressione il bilancio nazionale. Gli analisti avvertono che, se non verranno prese misure, il paese potrebbe trovarsi a gestire pagamenti insostenibili. La questione si aggrava con la crescita continua del debito, che potrebbe superare il 130% del PIL entro la fine del decennio. La situazione resta critica e preoccupa gli investitori di tutto il mondo.
Una Spada di Damocle pende sugli Stati Uniti, quella del debito pubblico. Il tema non è nuovo: il debito americano da tempo ha trend esplosivi e si prevede che in rapporto al Pil entro la fine del decennio supererà quello di Italia e Grecia, Stati ritenuti emblema della crisi delle passività dello Stato in Occidente all’inizio del secolo. Ma è l’ombra del debito in scadenza a condizionare l’azione degli Usa e a gettare un’ombra sulle politiche future del presidente Donald Trump. Nei prossimi dodici mesi, infatti, andrà in scadenza circa un terzo delle passività americane: 9.600 miliardi di dollari su 28. 🔗 Leggi su It.insideover.com
