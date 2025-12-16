Musk Forbes | Suo patrimonio supera i 600 miliardi di dollari

Elon Musk ha raggiunto un nuovo traguardo finanziario, superando i 600 miliardi di dollari di patrimonio. Questa cifra lo rende l'uomo più ricco al mondo, secondo Forbes. La sua influenza nel settore tecnologico e industriale continua a crescere, consolidando la sua posizione come uno dei principali protagonisti dell'economia globale.

Elon Musk è diventato il primo uomo al mondo con un patrimonio stimato di oltre 600 miliardi di dollari. Lo riporta Forbes, secondo cui Musk ha appena raggiunto questo traguardo grazie alla valutazione in forte aumento dell’azienda aerospaziale SpaceX. L’azienda è infatti attualmente valutata 800 miliardi di dollari, in aumento rispetto al dato di 400 miliardi dello scorso agosto, con la ricchezza di Musk (che possiede il 42% di SpaceX) aumentata di conseguenza di 168 miliardi di dollari, per un totale di 677 miliardi contando anche gli altri asset posseduti da Musk, in primis le quote in Tesla. Lapresse.it

IL VERO PATRIMONIO di ELON MUSK!

