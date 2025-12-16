Il patrimonio Elon Musk sta per superare i 600 miliardi di dollari

Elon Musk si avvicina a un traguardo storico, con un patrimonio che potrebbe superare i 600 miliardi di dollari e puntare a diventare il primo trilionario della storia. La recente valutazione di SpaceX, arrivata a 800 miliardi di dollari, riflette la crescita impressionante delle sue aziende e del suo patrimonio.

Elon Musk verso l’obiettivo di diventare il primo trilionario della storia. La sua società aerospaziale SpaceX ha valutato l’azienda 800 miliardi di dollari, il doppio rispetto ai 400 miliardi stimati ad agosto. L’operazione farebbe crescere il patrimonio di Musk – che detiene circa il 42% di SpaceX – di 168 miliardi di dollari, portandolo a una stima di circa 677 miliardi. Così il sudafricano diventa la prima persona al mondo a superare i 600 miliardi di dollari di patrimonio netto. Nessuno aveva finora superato la soglia di 500 miliardi. Elon Musk diventa il primo trilionario della storia?. L’offerta, spiega la rivista Forbes, arriva mentre SpaceX guarda a una possibile Ipo nel 2026 che, secondo i media statunitensi, potrebbe valutare la società intorno a 1. Open.online

Elon Musk, il patrimonio sfonda il tetto dei 600 miliardi di dollari - (Adnkronos) – Elon Musk è diventato il primo uomo a raggiungere un patrimonio netto stimato di oltre 600 miliardi di dollari, secondo i calcoli della rivista Forbes. msn.com