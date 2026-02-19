La Bce vede il calo dell’inflazione scende all’1,7% a gennaio

La Banca centrale europea ha rilevato un calo dell’inflazione a gennaio 2026, portandola all’1,7%. La causa principale è la diminuzione dei prezzi dell’energia e dei beni di consumo, che ha influenzato i dati mensili. Secondo l’ultimo bollettino economico, questa riduzione segue il livello del 2% registrato a dicembre 2025. La Bce monitora attentamente questa tendenza, poiché potrebbe influenzare le decisioni future sui tassi di interesse. La diminuzione dell’inflazione si nota anche nelle vendite al dettaglio, che sono cresciute meno del previsto.

La Bce vede il calo dell'inflazione. A gennaio 2026 – rileva la Banca centrale europea, nell'ultimo bollettino economico – l'inflazione scende all'1,7%, dal 2% di dicembre 2025. Le misure delle aspettative di inflazione a più lungo termine continuano ad attestarsi prevalentemente intorno al 2%, sostenendo la stabilizzazione dell'inflazione intorno all'obiettivo del Consiglio direttivo. Secondo la Bce – che a febbraio ha deciso di lasciare i tassi invariati – la crescita delle retribuzioni contrattuali e gli indicatori prospettici, quali l'indice salariale della Bce e i risultati delle indagini sulle aspettative relative ai salari segnalano una perdurante moderazione del costo del lavoro.