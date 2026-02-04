Inflazione in calo a gennaio | primo rallentamento dell’anno per i prezzi dei beni di consumo

A gennaio, i prezzi dei beni di consumo sono cresciuti meno rispetto ai mesi scorsi. È il primo segnale di rallentamento dell’inflazione nel 2024. Questo dato potrebbe indicare un cambio di passo nell’economia italiana, che da tempo affronta pressioni sui prezzi. Gli esperti osservano con attenzione questa novità, sperando in effetti positivi per le famiglie.

A gennaio, l'Italia registra il primo rallentamento dell'inflazione nel corso dell'anno. Il dato è arrivato ufficialmente dal Dipartimento dell'Istat, che ha riferito una diminuzione della pressione inflazionistica nei confronti dei beni di consumo. La notizia è stata recevuta da diversi istituti di ricerca e da esperti economici, che vedono in questo andamento un elemento significativo per comprendere il futuro dell'economia nazionale. La crisi inflazionaria, ormai da tempo una delle principali preoccupazioni del governo e della Banca d'Italia, sembra cominciare a mostrare un andamento diverso.

L’Antitrust ha avviato un’indagine sulla crescita dei prezzi alimentari nella grande distribuzione.

