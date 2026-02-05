Bce calo inflazione e supereuro riaprirono scenari su futuro tassi

Alle 14 e 15 di oggi, la Banca centrale europea annuncerà le decisioni di politica monetaria dopo due giorni di riunioni del Consiglio direttivo. I mercati seguono con attenzione, in attesa di capire se ci saranno nuovi interventi sui tassi, dopo il calo dell’inflazione e il rafforzamento dello euro. È un momento di incertezza, che potrebbe influenzare l’economia europea nei prossimi mesi.

Roma, 5 feb. (askanews) – Fari dei mercati puntati sulla Banca centrale europea. Alle 14 e 15, al termine dei due giorni di riunioni del Consiglio direttivo, verranno annunciate le decisioni di politica monetaria. L'attesa dominante è che vengano nuovamente confermati i livelli dei tassi di interesse per l'area euro, il principale riferimento, il tasso sui depositi, resterebbe così al 2%. La Bce mantiene i livelli attuali dei tassi dallo scorso giugno. Ma la netta attenuazione mostrata a gennaio dell'inflazione media nell'area euro – secondo la stima preliminare di Eurostat si è smorzata all'1,7%, a fronte del 2% che era stato registrato a dicembre – che si combina con i recenti rafforzamenti dell'euro, potrebbero riaccendere il dibattito attorno alle future decisioni Bce.

