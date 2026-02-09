Aeroitalia | Genova nuova base operativa più voli diretti per Roma Alghero e Olbia per rilanciare il turismo

Aeroitalia apre ufficialmente una nuova base a Genova. Da oggi, la compagnia aumenta i voli diretti verso Roma, Alghero e Olbia, puntando a rilanciare il turismo nella zona. La scelta di Genova come nuovo centro operativo conferma l’intenzione di rafforzare la presenza in Italia e offrire più possibilità ai passeggeri.

Aeroitalia ha inaugurato oggi, 9 febbraio 2026, una nuova base operativa presso l’aeroporto di Genova, potenziando la sua rete di collegamenti con voli diretti per Roma Fiumicino, Alghero e Olbia. L’apertura mira a incrementare la connettività tra le principali città italiane e a promuovere il turismo, soprattutto verso le isole. La decisione di Aeroitalia di stabilire una presenza significativa a Genova rappresenta un passo strategico per il vettore, guidato da Andrea Deiana, e sottolinea l’importanza della città ligure come hub per il nord Italia. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama istituzionale locale e del management aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Aeroitalia Genova

Aeroitalia ha ottenuto ufficialmente il permesso di collegare Alghero a Roma Fiumicino.

Ultime notizie su Aeroitalia Genova

