Kingma strepitosa | l’olandese volante trionfa sull’anello del Mugello Circuit

Esulta ed a ragione il clan dell'Aromitalia 3T Vaiano nella prima gara della stagione femminile in Toscana. Sull'anello del Mugello Circuit a Scarperia trionfo, dopo una splendida prestazione, della trentenne olandese Yvette Maya Kingma nel Trofeo Arti e Mestieri Della Tradizione Mugellana, gara femminile di apertura della stagione per le donne élite. La forte atleta del Team Aromitalia 3T Vaiano, già triatleta in passato con due Olimpiadi disputate (a Parigi nel 2024 si inserì nella Top ten) ha sbaragliato il campo e sotto la pioggia battente ha dato spettacolo nel finale della corsa. La Kingma è stata inavvicinabile andando a cogliere il successo per distacco con poco meno di mezzo minuto tra la comprensibile soddisfazione dei tecnici della squadra pratese Matteo Ferrari e Paolo Baldi e quella del presidente della società di Vaiano Stefano Giugni.

Scarperia, 15 febbraio 2026 – Splendida prestazione e vittoria per distacco della trentenne olandese Yvette Maya Kingma nel Trofeo Arti e Mestieri Della Tradizione Mugellana, gara femminile di apertura della stagione per le donne élite.

Nativa di Breda, Kingma nel proprio curriculum può vantare anche le partecipazioni ai Giochi Olimpici di Tokyo e Parigi dove ha rappresentato i Paesi Bassi gareggiando nel triathlon.