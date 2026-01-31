Ciclismo | al Mugello Circuit i Campionati Italiani

Al Mugello Circuit di Scarperia, si terranno presto i Campionati Italiani di ciclismo. La Federciclismo ha scelto la Polisportiva VII Miglio di Settimello di Calenzano per organizzare l’evento. La data ancora non è stata ufficializzata, ma le squadre stanno già preparando le valigie. L’evento promette di attirare tanti appassionati e atleti da tutta Italia.

Scarperia, 31 gennaio 2026 - Il Consiglio Direttivo della Federciclismo ha assegnato alla Polisportiva VII Miglio di Settimello di Calenzano presieduta da Paolo Traversi, l'organizzazione di alcuni Campionati Italiani che si svolgeranno a Scarperia al Mugello Circuit. Il primo evento è previsto nella prossima estate nei giorni 11 e 12 luglio 2026, con i Campionati Italiani su strada del settore amatoriale (maschile e femminile) per le categorie Master. L'altro grande appuntamento sempre a Scarperia nel gennaio del 2027 quando presso il Mugello Circuit (l'area scelta ha già ospitato gare ciclocampestri a carattere nazionale e internazionale) si svolgeranno i Campionati Italiani di ciclocross e Team Relay (staffetta) per le varie categorie.

