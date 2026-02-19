Killer in fuga preso all’aeroporto Era ricercato da oltre tredici anni per un delitto commesso in Grecia

L’uomo ricercato da oltre tredici anni per un omicidio in Grecia è stato arrestato all’aeroporto. La polizia lo ha intercettato mentre cercava di partire con un volo internazionale. Era sfuggito alle forze dell’ordine fin dal 2012, quando le autorità elleniche avevano emesso un mandato europeo contro di lui. La sua fuga si era protratta per anni, fino a questa svolta improvvisa. L’arresto è avvenuto proprio mentre si preparava a lasciare il paese, suscitando sorpresa tra gli agenti presenti.

di Francesco Zuppiroli Come se nulla fosse. Come se sulla propria testa non pendesse un mandato di cattura europeo per le accuse di omicidio e tentato omicidio, commessi in Grecia nel 2012. Ciononostante, un 47enne albanese si trovava su un volo proveniente da Tirana e appena atterrato a Rimini, quando allo sbarco l’uomo ha però trovato ad attenderlo oltre i controlli documentali gli uomini della Polaria, i quali – in allerta già da ore – stavano attendendo l’aereo in pista. In aeroporto, martedì pomeriggio, subito dopo i varchi di controllo sono dunque scattate le manette per l’albanese, il quale non ha opposto resistenza agli agenti della polizia di frontiera ed è stato successivamente scortato e trasferito al carcere di Rimini in attesa davanti alla Corte d’Appello di Bologna per deciderne l’ estradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da 13 anni ricercato per omicidio, la fuga del latitante finisce all'aeroporto di RiminiIl 47enne albanese, ricercato per 13 anni per un omicidio e un tentato omicidio in Grecia nel 2012, è stato arrestato all’aeroporto di Rimini.

